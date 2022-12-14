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Эрдоган: На встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана приняты важные решения

Эрдоган: На встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана приняты важные решения На состоявшейся в Авазе встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана приняты важные решения.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 13:06
Эрдоган: На встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана приняты важные решения

На состоявшейся в Авазе встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана приняты важные решения.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

По его словам, большое значение имеют шаги, которые будут предприняты в области энергетики, природного газа, транспорта: “Заложив основу для этого сегодня, мы сделаем важные шаги в будущее. Саммит глав государств Турции, Азербайджана и Туркменистана войдет в историю как саммит Аваза".

Эрдоган также заявил, что полноправное членство Туркменистана в Организации тюркских государств (ОТГ) укрепит организацию.

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Версия на английском языке Erdogan: Meeting of Azerbaijani, Turkish and Turkmen FMs made important decisions
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan XİN başçılarının görüşündə mühüm qərarlar qəbul edilib"

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