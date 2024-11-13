Эрдоган: На COP29 обсуждали финансирование климатических инициатив для развивающихся стран

Основной темой переговоров на саммите лидеров в рамках COP29 стало финансирование борьбы с изменением климата.

Основной темой переговоров на саммите лидеров в рамках COP29 стало финансирование борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на борту самолета при возвращении из Азербайджана.

"В частности, обсуждался вопрос о том, как будут формироваться финансовые ресурсы, необходимые развивающимся странам. Мы оценивали подтверждение ежегодной цели финансирования климатических изменений в размере 100 млрд долларов, которая была объявлена на климатическом саммите в Дании в 2009 году, и поддержку ее дополнительными механизмами", - сказал турецкий лидер.

Он добавил, что в своем выступлении на саммите рассказал об усилиях Турции в борьбе с изменением климата и подчеркнул, что страна продолжит вносить вклад в глобальные климатические инициативы.

"Турция прилагает все усилия для борьбы с изменением климата, но решение возможно только при совместных действиях всех стран. Проблему не преодолеть, если одни страны будут бороться, а другие игнорировать меры. Важно привлекать все уровни общества, финансировать и развивать технологии, чтобы поддержать страны с ограниченными ресурсами", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что провел в Баку ряд двусторонних встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Молдовы Майей Санду, на которых наряду с двусторонними обсуждались и региональные вопросы.