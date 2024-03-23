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Эрдоган: Мы разделяем боль российского народа

Эрдоган: Мы разделяем боль российского народа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования российскому правительству и народу в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области.
Внешняя политика
23 марта 2024 г. 16:14
Эрдоган: Мы разделяем боль российского народа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования российскому правительству и народу в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области.

Как сообщает Report, во время выступления на митинге Партии справедливости и развития в Анкаре турецкий лидер резко осудил теракт.

Эрдоган подчеркнул, что терроризм неприемлем независимо от того, с чьей стороны он исходит и кто является исполнителем: "Как страна, которая хорошо знает это кровавое и коварное лицо терроризма, мы разделяем боль российского народа".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Rusiya xalqının kədərini bölüşürük

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