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Эрдоган: Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы Азербайджан-Турция-Казахстан

Эрдоган: Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы Азербайджан-Турция-Казахстан "Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы, в которую входят Азербайджан, Турция и Казахстан".
Внешняя политика
12 октября 2022 г. 17:17
Эрдоган: Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы Азербайджан-Турция-Казахстан

"Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы, в которую входят Азербайджан, Турция и Казахстан".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"В ходе наших обсуждений мы также говорили о региональных связях. Я рад, что в прошлом году мы создали Организацию тюркских государств. Саммит, который состоится в следующем месяце в Узбекистане, еще больше укрепит наши связи", - сказал он.

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Версия на английском языке Erdogan: Turkiye expects serious results from tripartite platform that includes Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycan-Türkiyə-Qazaxıstan platformasından ciddi nəticələr gözləyirik"

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