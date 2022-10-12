Эрдоган: Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы Азербайджан-Турция-Казахстан

"Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы, в которую входят Азербайджан, Турция и Казахстан".

"Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы, в которую входят Азербайджан, Турция и Казахстан".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"В ходе наших обсуждений мы также говорили о региональных связях. Я рад, что в прошлом году мы создали Организацию тюркских государств. Саммит, который состоится в следующем месяце в Узбекистане, еще больше укрепит наши связи", - сказал он.