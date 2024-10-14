Эрдоган: Турция не забудет помощь Азербайджана в период землетрясений

Мы не забыли и не забудем братские страны, которые оказали помощь Турции после землетрясения 6 февраля, в первую очередь Азербайджан.

Турция никогда не забудет помощь, оказанную братскими странами, в особенности Азербайджаном, в период разрушительных февральских землетрясений.

Как передает Report, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания правительства в Анкаре.

Турецкий лидер заверил, что Анкара в трудную минуту также незамедлительно поможет дружественным странам.

"Мы задействуем все наши возможности на безвозмездной основе и будем рядом с ними. Мы будем работать сообща, чтобы воплотить в жизнь мечту покойного Исмаила Гаспринского, который говорил о единстве языка, мысли и дела", - сказал Эрдоган.

По его словам, отношения в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) углубляются. Политик подчеркнул, что Турция будет и далее активно развивать связи с тюркским миром, в том числе посредством ОТГ.