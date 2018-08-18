Эрдоган: Мы не сдадимся тем, кто называют нас стратегическим партнером, но вместо этого сделали нас своей стратегической целью

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "Мы не сдадимся тем, кто называют нас стратегическим партнером, но вместо этого сделали нас своей стратегической целью".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на VI съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Р.Т.Эрдоган также перечислил некоторые экономические показатели страны: "Экспортируя на сегодняшний день фильмы в 140 стран, мы заняли второе место в мире, после США. 29 октября мы откроем в Стамбуле крупнейший аэропорт мира. На первоначальном этапе пассажирооборот в данном аэропорту составит 90 млн человек, а в 2023 году - 150 млн человек".