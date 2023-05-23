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Эрдоган: Мы не оставили в беде ни одного из наших братьев от Балкан до Кавказа

Эрдоган: Мы не оставили в беде ни одного из наших братьев от Балкан до Кавказа Мы вместе с Азербайджаном вернули свободу Карабаху после 30-летней оккупации.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 11:25
Эрдоган: Мы не оставили в беде ни одного из наших братьев от Балкан до Кавказа

Мы вместе с Азербайджаном вернули свободу Карабаху после 30-летней оккупации.

Как сообщает Report, об этом кандидат в президенты от Республиканского союза, председатель правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

По словам президента, после создания Организации тюркских государств связи Анкары с тюркскими государствами стали прочнее: "Мы вновь объединились со странами, с которыми нас связывает общность истории, религии, культуры. Руководствуясь принципом "мы там, где есть хоть один наш гражданин", мы не оставили в беде ни одного из наших братьев от Балкан до Кавказа. Турция в течение всей истории поддерживала попавших в беду братьев, включая черкесов, татар, гагаузов, туркменов, ахыска, узбеков и уйгуров".

Эрдоган отметил, что гуманитарные и торговые связи Турции со странами мира укрепились также благодаря Турецким авиалиниям, агентству Анадолу, TRT: "Вместе с Красным полумесяцем, AFAD, гражданскими обществами мы спешили на помощь нашим попавшим в беду братьям. Мы должны бесконечно благодарить Всевышнего за такую родину, как Турция".

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Версия на английском языке Erdogan: After 30 years of occupation, we liberated Karabakh together with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "30 illik işğaldan sonra Can Azərbaycanla birlikdə Qarabağı azadlığına qovuşdurduq"

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