Эрдоган: Мы не оставили в беде ни одного из наших братьев от Балкан до Кавказа

Эрдоган: Мы не оставили в беде ни одного из наших братьев от Балкан до Кавказа

Мы вместе с Азербайджаном вернули свободу Карабаху после 30-летней оккупации.

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Мы вместе с Азербайджаном вернули свободу Карабаху после 30-летней оккупации. Как сообщает Report, об этом кандидат в президенты от Республиканского союза, председатель правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter. По словам президента, после создания Организации тюркских государств связи Анкары с тюркскими государствами стали прочнее: "Мы вновь объединились со странами, с которыми нас связывает общность истории, религии, культуры. Руководствуясь принципом "мы там, где есть хоть один наш гражданин", мы не оставили в беде ни одного из наших братьев от Балкан до Кавказа. Турция в течение всей истории поддерживала попавших в беду братьев, включая черкесов, татар, гагаузов, туркменов, ахыска, узбеков и уйгуров". Эрдоган отметил, что гуманитарные и торговые связи Турции со странами мира укрепились также благодаря Турецким авиалиниям, агентству Анадолу, TRT: "Вместе с Красным полумесяцем, AFAD, гражданскими обществами мы спешили на помощь нашим попавшим в беду братьям. Мы должны бесконечно благодарить Всевышнего за такую родину, как Турция". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Erdogan: After 30 years of occupation, we liberated Karabakh together with Azerbaijan