Эрдоган: Мы не оставили в беде ни одного из наших братьев от Балкан до Кавказа

Мы вместе с Азербайджаном вернули свободу Карабаху после 30-летней оккупации.
Как сообщает Report, об этом кандидат в президенты от Республиканского союза, председатель правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.
По словам президента, после создания Организации тюркских государств связи Анкары с тюркскими государствами стали прочнее: "Мы вновь объединились со странами, с которыми нас связывает общность истории, религии, культуры. Руководствуясь принципом "мы там, где есть хоть один наш гражданин", мы не оставили в беде ни одного из наших братьев от Балкан до Кавказа. Турция в течение всей истории поддерживала попавших в беду братьев, включая черкесов, татар, гагаузов, туркменов, ахыска, узбеков и уйгуров".
Эрдоган отметил, что гуманитарные и торговые связи Турции со странами мира укрепились также благодаря Турецким авиалиниям, агентству Анадолу, TRT: "Вместе с Красным полумесяцем, AFAD, гражданскими обществами мы спешили на помощь нашим попавшим в беду братьям. Мы должны бесконечно благодарить Всевышнего за такую родину, как Турция".