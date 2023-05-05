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Эрдоган: При необходимости мы будем рядом с нашими братьями

Эрдоган: При необходимости мы будем рядом с нашими братьями "При необходимости мы будем рядом с нашими братьями так же, как в Ливии, Сирии, освобожденном от оккупации спустя 30 лет Карабахе".
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 11:24
Эрдоган: При необходимости мы будем рядом с нашими братьями

"При необходимости мы будем рядом с нашими братьями так же, как в Ливии, Сирии, освобожденном от оккупации спустя 30 лет Карабахе".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter.

Он отметил, что Турция своей политической, дипломатической и военной мощью наносит решительные удары по террористическим организациям: "Несмотря на то, что наша страна является геополитическим центром трех континентов, на протяжении многих лет она управляется одновекторным внешнеполитическим курсом. Но благодаря усилиям наших дипломатов у нас имеется уверенный, инициативный и гуманный внешнеполитический курс".

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что количество диппредставительств Турции за границей выросло со 163 до 260: "Мы одна из пяти стран мира с самыми обширными дипломатическими связями. Мы способствуем разрешению региональных кризисов такими соглашениями, как обмен пленными между Россией и Украиной и создание "Зернового коридора" для доставки украинского зерна в страны мира.

Как страна, история которой полна славных побед, в международной системе мы движемся к месту, которого достойны. Мы не позволим управлять нашей внутренней политикой и вмешиваться в нашу национальную волю. Надеюсь, в сотую годовщину основания Турции мы достигнем пика дипломатических успехов".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Qarabağdan yazıb: "Bütün imkanlarımızla qardaşlarımızın yanındayıq"

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