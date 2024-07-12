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Эрдоган: Мы надеемся, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан

Эрдоган: Мы надеемся, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан Мы надеемся, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан, и мир воцарится.
Внешняя политика
12 июля 2024 г. 07:10
Эрдоган: Мы надеемся, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан

Мы надеемся, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан, и мир воцарится.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, отвечая на вопрос "Может ли быть подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией до конца этого года?".

"Мы хотим увидеть это примирение как можно скорее" - сказал турецкий лидер.

По его словам, как власти Азербайджана, так и Армении предпринимают позитивные шаги в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhü mümkün qədər tez görmək istəyirik

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