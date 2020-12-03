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Эрдоган: Мировое сообщество противостоит крупнейшему глобальному вызову XXI века

Эрдоган: Мировое сообщество противостоит крупнейшему глобальному вызову XXI века "На сегодняшний день мировое сообщество противостоит крупнейшему глобальному вызову XXI века".
Внешняя политика
3 декабря 2020 г. 20:53
Эрдоган: Мировое сообщество противостоит крупнейшему глобальному вызову XXI века
Реджеп Тайип Эрдоган

"На сегодняшний день мировое сообщество противостоит крупнейшему глобальному вызову XXI века".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании Генассамблеи ООН высокого уровня по борьбе с коронавирусом.

Президент призвал страны ООН к сотрудничеству и солидарности в борьбе с пандемией коронавируса.

"На сегодняшний день мировое сообщество противостоит крупнейшему глобальному вызову XXI века. Для решения этой проблемы необходимо международное сотрудничество и глобальная солидарность. Меры борьбы с COVID-19 должны носить всеобъемлющий характер. Нужно уделять особое внимание потребностям уязвимых слоев населения", - сказал он.

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