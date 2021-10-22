Эрдоган: Международные СМИ повели себя как новостные агентства Армении

Почему-то никто не стал упоминать о массовых убийствах и ракетных обстрелах гражданского населения (Азербайджана - ред.), совершенных армянской армией, никто не стал обсуждать это. Вместо этого международные медиа-органы повели себя так, как будто они явл

Почему-то никто не стал упоминать о массовых убийствах и ракетных обстрелах гражданского населения (Азербайджана - ред.), совершенных армянской армией, никто не стал обсуждать это. Вместо этого международные медиа-органы повели себя так, как будто они являются официальными новостными агентствами Армении.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на медиа-форуме Тюркского совета, прошедшего в видеоформате.

Коснувшись позиции международной общественности по отношению ко Второй Карабахской войне, Эрдоган отметил, что мы сталкиваемся с одинаковыми позициями по многим темам, которые нацелены против ценностей нашей истории, нашей нации: "Так же, как мы не полагаемся на внешние силы в оборонных и военных вопросах, мы не можем доверить посторонним вопросы информационного характера. Тюркскому миру следует сплотиться в этом вопросе и искать самую действенную форму из имеющихся у нас возможностей".