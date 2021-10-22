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Эрдоган: Международные СМИ повели себя как новостные агентства Армении

Эрдоган: Международные СМИ повели себя как новостные агентства Армении Почему-то никто не стал упоминать о массовых убийствах и ракетных обстрелах гражданского населения (Азербайджана - ред.), совершенных армянской армией, никто не стал обсуждать это. Вместо этого международные медиа-органы повели себя так, как будто они явл
Внешняя политика
22 октября 2021 г. 13:03
Эрдоган: Международные СМИ повели себя как новостные агентства Армении
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Почему-то никто не стал упоминать о массовых убийствах и ракетных обстрелах гражданского населения (Азербайджана - ред.), совершенных армянской армией, никто не стал обсуждать это. Вместо этого международные медиа-органы повели себя так, как будто они являются официальными новостными агентствами Армении.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на медиа-форуме Тюркского совета, прошедшего в видеоформате.

Коснувшись позиции международной общественности по отношению ко Второй Карабахской войне, Эрдоган отметил, что мы сталкиваемся с одинаковыми позициями по многим темам, которые нацелены против ценностей нашей истории, нашей нации: "Так же, как мы не полагаемся на внешние силы в оборонных и военных вопросах, мы не можем доверить посторонним вопросы информационного характера. Тюркскому миру следует сплотиться в этом вопросе и искать самую действенную форму из имеющихся у нас возможностей".

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Версия на английском языке Erdogan: International media outlets acted as Armenia's official news agencies
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Beynəlxalq media orqanları Ermənistanın rəsmi xəbər agentliyi kimi davrandılar"

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