Эрдоган: Международные организации молчали перед лицом Ходжалинской трагедии

Карабах оставался под оккупацией на протяжении многих лет, были совершены такие преступления, как Ходжалинский геноцид, но все международные организации молчали.

Карабах оставался под оккупацией на протяжении многих лет, были совершены такие преступления, как Ходжалинская резня, но все международные организации молчали.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Сакарье.

Он отметил, что международные организации, в том числе Совбез ООН также молчат о событиях в Сирии, в секторе Газа.

Эрдоган подчеркнул, что международные организации также предпочитать молчать, когда речь идет о Турции: "Поэтому мы говорим, что ни одна международная организация не защитит нас. Но мы можем защитить себя сами".