Эрдоган: Международная общественность не предприняла ничего в связи с 30-летней оккупацией

"Сложно быть сильным за столом, не будучи сильным на поле. Самый яркий пример этого – процесс освобождения оккупированных территорий Азербайджана".

"Сложно быть сильным за столом, не будучи сильным на поле. Самый яркий пример этого – процесс освобождения оккупированных территорий Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на 13-й конференции послов Турции в зарубежных странах.

"Международная общественность не предприняла никаких шагов в связи с почти 30-летней оккупацией, резней и геноцидом. Наши азербайджанские братья были вынуждены годами жить с горечью оккупации и потерь. Положить конец этой несправедливости посчастливилось Вооруженным силам Азербайджана при поддержке Турции. В результате 44-дневной легендарной борьбы Карабах был освобожден, 30-летней оккупации положен конец", - подчеркнул глава государства.