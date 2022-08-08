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Эрдоган: Международная общественность не предприняла ничего в связи с 30-летней оккупацией

Эрдоган: Международная общественность не предприняла ничего в связи с 30-летней оккупацией "Сложно быть сильным за столом, не будучи сильным на поле. Самый яркий пример этого – процесс освобождения оккупированных территорий Азербайджана".
Внешняя политика
8 августа 2022 г. 16:25
Эрдоган: Международная общественность не предприняла ничего в связи с 30-летней оккупацией

"Сложно быть сильным за столом, не будучи сильным на поле. Самый яркий пример этого – процесс освобождения оккупированных территорий Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на 13-й конференции послов Турции в зарубежных странах.

"Международная общественность не предприняла никаких шагов в связи с почти 30-летней оккупацией, резней и геноцидом. Наши азербайджанские братья были вынуждены годами жить с горечью оккупации и потерь. Положить конец этой несправедливости посчастливилось Вооруженным силам Азербайджана при поддержке Турции. В результате 44-дневной легендарной борьбы Карабах был освобожден, 30-летней оккупации положен конец", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Erdogan: International community did not take any steps in face of nearly 30-year occupation
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Beynəlxalq ictimaiyyət 30 ilə yaxın davam edən işğal qarşısında heç bir addım atmadı”

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