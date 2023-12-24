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Эрдоган: Лозунг "Два государства, одна нация" и в будущем продолжит формировать прочную основу для наших отношений

Эрдоган: Лозунг "Два государства, одна нация" и в будущем продолжит формировать прочную основу для наших отношений "Неповторимые узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, основанные на лозунге "Два государства, одна нация", как это было до сих пор, и в будущем продолжат формировать прочную основу для наших отношений".
Внешняя политика
24 декабря 2023 г. 15:20
Эрдоган: Лозунг Два государства, одна нация и в будущем продолжит формировать прочную основу для наших отношений

"Неповторимые узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, основанные на лозунге "Два государства, одна нация", как это было до сих пор, и в будущем продолжат формировать прочную основу для наших отношений".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Достижения Азербайджана, который под руководством Вашего превосходительства уверенными шагами движется вперед, и его постепенно растущий авторитет в международном масштабе являются для нас событием, вызывающим гордость", - отметил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “İki dövlət, bir millət” şüarına əsaslanan bənzərsiz qardaşlıq telləri gələcəkdə də güclü bünövrə olacaq

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