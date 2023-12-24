Эрдоган: Лозунг "Два государства, одна нация" и в будущем продолжит формировать прочную основу для наших отношений

"Неповторимые узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, основанные на лозунге "Два государства, одна нация", как это было до сих пор, и в будущем продолжат формировать прочную основу для наших отношений".

"Неповторимые узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, основанные на лозунге "Два государства, одна нация", как это было до сих пор, и в будущем продолжат формировать прочную основу для наших отношений".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Достижения Азербайджана, который под руководством Вашего превосходительства уверенными шагами движется вперед, и его постепенно растущий авторитет в международном масштабе являются для нас событием, вызывающим гордость", - отметил турецкий лидер.