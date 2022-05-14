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Эрдоган: Карабахская война показала важность солидарности в информационной войне

Эрдоган: Карабахская война показала важность солидарности в информационной войне ”Слухи и дезинформация, распространяемые во время Второй Карабахской войны, показали нам важность солидарности в этом вопросе".
Внешняя политика
14 мая 2022 г. 13:09
Эрдоган: Карабахская война показала важность солидарности в информационной войне

”Слухи и дезинформация, распространяемые во время Второй Карабахской войны, показали нам важность солидарности в этом вопросе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении на 4-ом заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

"В течение 44 дней шла очень тяжелая борьба. Этот опыт еще раз показывает, что СМИ, являющиеся “четвертой властью”, стали инструментом для манипуляций в руках некоторых сил.

Каждый из нас уже очень конкретно видит, что, по мнению некоторых, СМИ нужны для того, чтобы искажать, скрывать факты. Цифровой фашизм сегодня стал угрозой, которая ограничивает права миллионов людей на получение достоверной информации. Трудно найти, защитить правду в социальных сетях, где нет этических ценностей. Надеюсь на дальнейшее расширение связей между тюркоязычными государствами в борьбе с дезинформацией, в области информационной безопасности”, - сказал Эрдоган.

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Версия на английском языке Karabakh War showed importance of solidarity in information warfare, Erdogan says  
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Qarabağ müharibəsi informasiya müharibəsində həmrəyliyin əhəmiyyətini göstərdi"

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