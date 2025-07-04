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Эрдоган: Искренне верю, что Ханкенди станет символом мира

Эрдоган: Искренне верю, что Ханкенди станет символом мира Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил искреннюю веру, что город Ханкенди станет центром мира.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 14:49
Эрдоган: Искренне верю, что Ханкенди станет символом мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил искреннюю веру в то, что город Ханкенди станет символом мира.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом глава государства заявил на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

По его словам, проведение саммита именно в Ханкенди придает мероприятию особое значение. "Турция мобилизует все усилия для достижения нулевых выбросов к 2053 году и формирования устойчивого пути развития. В рамках программы на 2024-2030 годы мы планируем сократить выбросы углерода на 100 млн тонн. Хочу отметить, что документы, принятые на COP29 в Азербайджане, проходят финальную стадию утверждения у нас в стране", - сказал Эрдоган.

Он также поздравил азербайджанский народ и президента Ильхама Алиева с тем, что Шуша выбрана туристической столицей ОЭС на 2026 год.

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Версия на английском языке Erdogan believes city of Khankendi will become center of peace
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Xankəndi şəhərinin sülh mərkəzi olacağına ürəkdən inanıram

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