Эрдоган: Искренне верю, что Ханкенди станет символом мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил искреннюю веру, что город Ханкенди станет центром мира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил искреннюю веру в то, что город Ханкенди станет символом мира.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом глава государства заявил на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

По его словам, проведение саммита именно в Ханкенди придает мероприятию особое значение. "Турция мобилизует все усилия для достижения нулевых выбросов к 2053 году и формирования устойчивого пути развития. В рамках программы на 2024-2030 годы мы планируем сократить выбросы углерода на 100 млн тонн. Хочу отметить, что документы, принятые на COP29 в Азербайджане, проходят финальную стадию утверждения у нас в стране", - сказал Эрдоган.

Он также поздравил азербайджанский народ и президента Ильхама Алиева с тем, что Шуша выбрана туристической столицей ОЭС на 2026 год.