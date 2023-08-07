О нас

Эрдоган и Путин обсудят вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном

Эрдоган и Путин обсудят вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе планируемых переговоров в августе обсудят нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и Зангезурский коридор.
Внешняя политика
7 августа 2023 г. 10:20
Эрдоган и Путин обсудят вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе планируемых переговоров в августе обсудят нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и Зангезурский коридор.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что будут также обсуждены "зерновая сделка", сирийский вопрос и украинский кризис, торговые отношения между Турцией и Арменией.

Президент Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции.

Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian-Azerbaijani relations, Zangazur Corridor to be discussed in Putin-Erdogan meeting
Версия на азербайджанском языке Putinlə Ərdoğanın görüşü zamanı Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri və Zəngəzur dəhlizi müzakirə olunacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
7 августа 2023 г. 10:44
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
7 августа 2023 г. 10:37
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 10:03
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
7 августа 2023 г. 09:53
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
5 августа 2023 г. 12:57
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
4 августа 2023 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi