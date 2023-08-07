Эрдоган и Путин обсудят вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе планируемых переговоров в августе обсудят нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и Зангезурский коридор.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе планируемых переговоров в августе обсудят нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и Зангезурский коридор.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что будут также обсуждены "зерновая сделка", сирийский вопрос и украинский кризис, торговые отношения между Турцией и Арменией.

Президент Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции.

Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи.