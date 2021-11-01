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Эрдоган и Макрон обсудили создание "Платформы сотрудничества шести"

Эрдоган и Макрон обсудили создание "Платформы сотрудничества шести" "Во время нашей встречи президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о ситуации на Южном Кавказе".
Внешняя политика
1 ноября 2021 г. 16:35
Эрдоган и Макрон обсудили создание Платформы сотрудничества шести
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"Во время нашей встречи президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о ситуации на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении с саммита G-20, который состоялся в Риме.

"Я проинформировал о том, что побывал на Южном Кавказе на прошлой неделе, и сейчас там предпринимаются позитивные шаги, наш брат Ильхам Алиев решительно настроен продолжать подобные положительные шаги. У него даже была встреча с Николом Пашиняном.

На этой встрече был поднят вопрос создания в регионе "Платформы сотрудничества шести" ("3+3"). Если согласятся Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения, то мы создадим платформу мира. Мы хотим, чтобы это произошло", - добавил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan, Macron mull establishing cooperation platform in sextet format
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Makronla "altılıq" formatında əməkdaşlıq platformasının yaradılmasını müzakirə edib

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