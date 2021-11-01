Эрдоган и Макрон обсудили создание "Платформы сотрудничества шести"

"Во время нашей встречи президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о ситуации на Южном Кавказе".

"Во время нашей встречи президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о ситуации на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении с саммита G-20, который состоялся в Риме.

"Я проинформировал о том, что побывал на Южном Кавказе на прошлой неделе, и сейчас там предпринимаются позитивные шаги, наш брат Ильхам Алиев решительно настроен продолжать подобные положительные шаги. У него даже была встреча с Николом Пашиняном.

На этой встрече был поднят вопрос создания в регионе "Платформы сотрудничества шести" ("3+3"). Если согласятся Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения, то мы создадим платформу мира. Мы хотим, чтобы это произошло", - добавил Эрдоган.