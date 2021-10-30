Эрдоган и Байден обсудят ситуацию на Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G20, который проходит сейчас в Риме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G20, который проходит сейчас в Риме.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы будем здесь еще 1-2 дня. Встреча с Байденом может состояться здесь, а может быть и в Великобритании. Конечно же, это важная встреча. Есть много глобальных проблем, от Афганистана до Ливии, от Сирии до Кавказа, есть сфера двусторонних отношений, есть вопросы касающиеся оборонной промышленности",- сказал Калын.

Однако Белый Дом уточнил, что Эрдоган и Байден планируют встречаться не в Риме, а в рамках конференции COP26 по изменению климата, который состоится в Глазго, Шотландия. Конференция, посвященная климатическим изменениям, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года под сопредседательством Великобритании и Италии.