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Эрдоган: Вновь призываю Армению поддержать руку мира, протянутую нашими азербайджанскими братьями

Эрдоган: Вновь призываю Армению поддержать руку мира, протянутую нашими азербайджанскими братьями "Вновь призываю Армению поддержать руку мира, протянутую нашими азербайджанскими братьями".
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 20:39
Эрдоган: Вновь призываю Армению поддержать руку мира, протянутую нашими азербайджанскими братьями

"Вновь призываю Армению поддержать руку мира, протянутую нашими азербайджанскими братьями".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления после заседания Кабинета Министров.

Он сказал, что некоторые западные государства до сих пор не осознают, что с после Второй Карабахской войны в регионе началась совершенно новая эпоха: "Армянский народ и его лидеры должны искать безопасности не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Наибольший вред армянам нанесли те, кто спровоцировал Армению и нажился на этом".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Ermənistanı bir daha azərbaycanlı qardaşlarımızın uzatdıqları sülh əlini tutmağa çağırıram"

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