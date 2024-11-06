Эрдоган: Благодаря победе Азербайджана в Отечественной войне на Южном Кавказе наконецто воцарился мир

Эрдоган: Благодаря победе Азербайджана в Отечественной войне на Южном Кавказе наконецто воцарился мир

Азербайджан добился исторической победы в Отечественной войне 2020 года и положил конец около 30-летней оккупации своих территорий.

Как передает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 11-м саммите лидеров ОТГ в Бишкеке.

Эрдоган подчеркнул, что благодаря этой победе в регионе Южного Кавказа наконецто воцарился мир.

Турецкий лидер выразил надежду, что Азербайджан и Армения в ближайшее время достигнут окончательных договоренностей по подписанию мирного соглашения.

По словам Эрдогана, Организация тюркских государств стала примером сотрудничества и солидарности для всего мира.

Уверен, что благодаря воле и совместным усилиям стран Организация продолжит развиваться и впредь, добавил Эрдоган.