Эрдоган: Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению

Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению.
Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью журналистам по возвращении из официального визита в Азербайджан.
Он отметил гуманное отношение азербайджанцев к мирному населению: "Видна четкая разница между тем, что происходило во время оккупации Карабаха 30 лет назад, и тем, что было после освобождения оккупированных земель".
Турецкий лидер поздравил Азербайджан с историческим успехом, достигнутым по результатам проведенных антитеррористических мероприятий.