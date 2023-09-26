Эрдоган: Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению

Эрдоган: Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению

Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению. Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью журналистам по возвращении из официального визита в Азербайджан.

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Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению.



Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью журналистам по возвращении из официального визита в Азербайджан.



Он отметил гуманное отношение азербайджанцев к мирному населению: "Видна четкая разница между тем, что происходило во время оккупации Карабаха 30 лет назад, и тем, что было после освобождения оккупированных земель". Турецкий лидер поздравил Азербайджан с историческим успехом, достигнутым по результатам проведенных антитеррористических мероприятий. Подпишитесь на наш Telegram канал