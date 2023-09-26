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Эрдоган: Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению

Эрдоган: Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению. Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью журналистам по возвращении из официального визита в Азербайджан.
Внешняя политика
26 сентября 2023 г. 15:08
Эрдоган: Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению

Азербайджанская армия непримирима в борьбе с террористами и милосердна к мирному населению.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью журналистам по возвращении из официального визита в Азербайджан.

Он отметил гуманное отношение азербайджанцев к мирному населению: "Видна четкая разница между тем, что происходило во время оккупации Карабаха 30 лет назад, и тем, что было после освобождения оккупированных земель".

Турецкий лидер поздравил Азербайджан с историческим успехом, достигнутым по результатам проведенных антитеррористических мероприятий.

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Версия на английском языке Erdogan: Azerbaijani Army is uncompromising towards terrorists and very kind towards civilian population
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycan Ordusu terrorçulara qarşı barışmaz, dinc əhaliyə qarşı isə son dərəcə mərhəmətlidir"

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