Эрдоган: Азербайджан построит 1000 зданий в районе землетрясения в Турции

“То, что Азербайджан собирается построить 1000 зданий в районе землетрясения, является показателем того, что мы ”Одна нация, два государства".

“То, что Азербайджан собирается построить 1000 зданий в районе землетрясения, является показателем того, что мы ”Одна нация, два государства".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства заявил, что Азербайджан построит в зоне землетрясения тысячу домов, школ, мечетей и социальных объектов: “Фундаменты зданий мы заложили вместе с нашим братом Ильхамом Алиевым. Все это показатель того, что мы являемся ”Одной нацией, двумя государствами".

”Мы регулярно отслеживаем все работы, проводимые в районе землетрясения, независимо от повестки дня выборов", - сказал Эрдоган.