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Эрдоган: Азербайджан построит 1000 зданий в районе землетрясения в Турции

Эрдоган: Азербайджан построит 1000 зданий в районе землетрясения в Турции “То, что Азербайджан собирается построить 1000 зданий в районе землетрясения, является показателем того, что мы ”Одна нация, два государства".
Внешняя политика
1 мая 2023 г. 15:42
Эрдоган: Азербайджан построит 1000 зданий в районе землетрясения в Турции

“То, что Азербайджан собирается построить 1000 зданий в районе землетрясения, является показателем того, что мы ”Одна нация, два государства".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства заявил, что Азербайджан построит в зоне землетрясения тысячу домов, школ, мечетей и социальных объектов: “Фундаменты зданий мы заложили вместе с нашим братом Ильхамом Алиевым. Все это показатель того, что мы являемся ”Одной нацией, двумя государствами".

”Мы регулярно отслеживаем все работы, проводимые в районе землетрясения, независимо от повестки дня выборов", - сказал Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Azerbaijan's construction of 1,000 houses in earthquake zone - indication of being ‘one nation, two states’
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycanın zəlzələ bölgəsində 1000 ev tikməsi “bir millət, iki dövlət” olmağın göstəricisidir"

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