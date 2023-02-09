Эрдоган: В эти трудные дни Азербайджан рядом с Турцией

Азербайджан находится рядом с Турцией в трудные для страны дни.

Азербайджан находится рядом с Турцией в трудные для страны дни.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в аэропорту Газиантеп на встрече с сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, доставившими гуманитарную помощь братской стране по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что осведомлен о сборе гуманитарной помощи для жертв землетрясения народом Азербайджана и сказал, что в эти тяжелые дни Азербайджан рядом с Турцией, так же как Турция была рядом с Азербайджаном во время Отечественной войны.

"Выражаю благодарность от своего имени, от имени своей семьи и народа страны. Мы вместе не только в эти дни, мы вместе навсегда. Мы продолжим путь как одна нация, два государства!". - сказал Эрдоган.