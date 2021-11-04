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Эрдоган: Азербайджан протянул руку помощи другим странам в борьбе с COVID-19

Эрдоган: Азербайджан протянул руку помощи другим странам в борьбе с COVID-19 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил обращение к участникам VIII Бакинского Глобального форума, организованного Международным центром Низами Гянджеви.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 11:22
Эрдоган: Азербайджан протянул руку помощи другим странам в борьбе с COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил обращение к участникам VIII Бакинского Глобального форума, организованного Международным центром Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, обращение зачитал бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Данный форум является важным шагом для борьбы с последствиями пандемии, которая отравляла жизни людей на протяжении полутора лет. Мы все желаем, чтобы пандемия завершилась как можно скорее, и поэтому данный форум имеет особое значение", - отмечается в обращении.

"К сожалению мы видим, что не все цели были достигнуты, особенно цели ВОЗ. Некоторые страны заняты тем, что пытаются бороться с пандемией в одиночку. Однако есть страны, такие как Азербайджан, которые протянули руку помощи другим странам. Конечно же, мы бы хотели, чтобы все страны имели одинаковые возможности для борьбы с пандемией, но, к сожалению, многие страны сильно в этом отстают", - говорится в обращении.

В обращении также отмечается, что пандемия сильно повлияла и на экономику стран.

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