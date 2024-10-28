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Эрдоган: Турция надеется на скорое установление мира между Баку и Ереваном

Эрдоган: Турция надеется на скорое установление мира между Баку и Ереваном Азербайджан и Армения прилагают искренние усилия для мира в регионе, и Анкара проложит отслеживать процесс.
Внешняя политика
28 октября 2024 г. 19:31
Эрдоган: Турция надеется на скорое установление мира между Баку и Ереваном

Азербайджан и Армения прилагают искренние усилия для мира в регионе, и Турция надеется на скорое достижение положительных результатов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина страны.

Он напомнил, что 18 октября в Стамбуле состоялось министерское заседание региональной платформы "3+3".

"Турецкая сторона принимала министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России и Ирана. Очевидно, что платформа продуктивна и мы хотим трансформировать ее в институциональную", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что после окончания 30-летней оккупации азербайджанских территорий в регионе Южного Кавказа сложилась историческая возможность для устойчивого мира.

"Мы видим искренними усилия братского Азербайджана и Армении в этом направлении, и Анкара проложит отслеживать процесс. Сейчас есть уникальная возможность для прочного мира. Надеемся, силам извне не удастся саботировать процесс и мы в скором времени услышим добрые вести. Мы продолжим работать в координации с нашими азербайджанскими братьями", - сказал он.

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Версия на английском языке Erdogan hopeful to see good developments in Azerbaijan-Armenia peace process soon
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi çərçivəsində ən qısa zamanda xoş xəbər almağa ümid edirik

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