​Эрдоган: Азербайджан еще больше укрепил традиции мультикультурализма, организовав подобное мероприятие

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ “В Азербайджане 2016-й год объявлен "Годом мультикультурализма". Азербайджан еще больше укрепился в этом направлении, организовав подобное мероприятие".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Президент Турции выразил благодарность всем странам, поддерживающим диалог.

По его словам, необходимо вести борьбу против существующих в мире радикальных групп: "В Сирии, Ираке все еще существует угроза терроризма. Видимо, мы не смогли добиться принятия в мире обстановки диалога. В XXI веке мы должны пресечь эти угрозы. Терроризм наносит огромный ущерб человечеству. В результате террора убито множество людей, уничтожены памятники культуры. Мы видим стремительное распространение ксенофобии. Пропасть между людьми разных культур и религий растет. Терроризм не имеет религии и национальности. Разве может допустить террор религия, в основе которой лежит идея мира? Никогда. Исламская религия осуждает терроризм. Как может быть, что и убийца, и жертва произносят "Аллаху-Акбар"? В этом случае всего лишь используют исламскую религию".