Эрдоган, Алиев и Пашинян провели встречу в Праге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в четверг в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества/
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий телеканал A Haber. Подробности встречи не уточняются.
У турецкого лидера также планируются отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым.
Отметим, что уже состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.
В следующем месяце в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана, премьера Армении и президента Совета Евросоюза.