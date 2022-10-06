Эрдоган, Алиев и Пашинян провели встречу в Праге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в четверг в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества/

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в четверг в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий телеканал A Haber. Подробности встречи не уточняются.

У турецкого лидера также планируются отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым.

Отметим, что уже состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

В следующем месяце в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана, премьера Армении и президента Совета Евросоюза.