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Эрдоган, Алиев и Пашинян провели встречу в Праге

Эрдоган, Алиев и Пашинян провели встречу в Праге Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в четверг в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества/
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 16:19
Эрдоган, Алиев и Пашинян провели встречу в Праге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в четверг в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий телеканал A Haber. Подробности встречи не уточняются.

У турецкого лидера также планируются отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым.

Отметим, что уже состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

В следующем месяце в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана, премьера Армении и президента Совета Евросоюза.

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Версия на английском языке ФотоAliyev, Erdogan and Pashinyan hold joint discussion in Prague
Версия на азербайджанском языке ФотоƏliyev, Ərdoğan və Paşinyan Praqada birgə müzakirə aparıblar

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