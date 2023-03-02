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EqcoNews: Президент Азербайджана возрождает исконный дух Движения неприсоединения

EqcoNews: Президент Азербайджана возрождает исконный дух Движения неприсоединения Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращает дух Движения неприсоединения, который обретает новый контекст в связи с войной в Украине.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 15:05
EqcoNews: Президент Азербайджана возрождает исконный дух Движения неприсоединения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возрождает исконный дух Движения неприсоединения (ДН), которое обретает новый контекст в связи с войной в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в статье главы аналитического центра Africa& Sharing, президента CERAD профессора Кристиана Гамботти в онлайн-издании Eqco News.

Упомянув, что ДН является платформой, зародившейся во времена "холодной войны", автор отмечает, что после падения "железного занавеса" существование движения стало представляться менее оправданным.

"Сегодня контекст, порожденный войной в Украине, свидетельствует о зарождении мира, который вновь стал многополярным и полицентричным в плане глобализации, новой "холодной войны". Движение неприсоединения, в которое входят 120 государств и 17 стран-наблюдателей, таким образом, вновь обретает свой вес и легитимность. Именно такой первоначальный дух ДН и желает возродить президент Азербайджана Ильхам Алиев", - отмечает Кристиан Гамботти.

Гамботти подчеркнул, что ДН являются возможностью для Азербайджана продвигать дипломатию баланса, подкрепленную политикой солидарности между государствами. Профессор напомнил, что в сентябре 2019 года Азербайджан стал председателем Движения, позже его мандат был продлен участниками до конца 2023 года.

"Азербайджан географически расположен в центре многих геополитических, геоэкономических и геостратегических противоречий",- отмечает он, добавив, что в регионе Южного Кавказа Ильхам Алиев, не отрицая существования расходящихся интересов между отдельными странами и между новыми блоками, всегда использует дипломатию баланса в пользу мира и экономического сотрудничества.

В статье отмечается, что в период председательства Азербайджана в ДН, страна провела кампанию, чтобы сделать вакцины от Covid доступными для наименее развитых странах мира.

"В марте 2023 года Азербайджан организовал саммит стран ДН в Баку, на котором обсуждалось восстановление экономики после Covid в странах-членах Движения, в частности африканских, которые все были приглашены. Для сокращения рисков конфликтов и распространения идей ДН, Азербайджан еще в 2022 году инициировал создание парламентской сети движения. Кроме того, была создана Молодежная организация стран платформы", - подчеркивает Гамботти в своей статье.

В заключение профессор отметил, что нынешний Бакинский саммит позволит странам ДН сыграть важную роль в построении мира во всем мире.

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Версия на английском языке EqcoNews: President of Azerbaijan reviving original spirit of NAM
Версия на азербайджанском языке “Eqco News”: “Azərbaycan Prezidenti Qoşulmama Hərəkatının həqiqi ruhunu qaytarır”

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