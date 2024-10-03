Эпсе Нджелла: Баку - отличная площадка для обсуждения проблемы колониализма

Баку является отличной площадкой для открытого обсуждения проблемы колониализма.

Баку является отличной площадкой для открытого обсуждения проблемы колониализма.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах международной конференции "Французская политика неоколониализма в Африке" заявила журналистам Элизабет Мекогу Обама Эпсе Нджелла, эксперт в области гендерных вопросов и лидер панафриканского движения.

"Баку предоставил площадку, где люди могут открыто высказывать свою позицию. Это то, о чем мы просим - позвольте колонизированным народам высказаться. Они должны донести до мира свои страдания", - сказала она.

По словам эксперта, поддержка, которую Баку оказывает народам в борьбе с неоколониализмом, должна служить примером для других стран.

"Необходимо гордиться тем, что такая инициатива существует. Она дает возможность людям по всему миру, страдающим от колониализма и неоколониализма, выступить против", - подчеркнула она.