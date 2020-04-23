Академик РАН: Азербайджан успешно справляется с коронавирусом - ИНТЕРВЬЮ

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В эксклюзивном интервью российскому бюро Report ученый- инфекционист и эпидемиолог, академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в мире, уровне распространения коронавируса в Азербайджане, совместном сотрудничестве России и Азербайджана, а также сроках окончания пандемии.

- Как вы прокомментируете нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире? Какую угрозу представляет коронавирус для человечества? Каких последствий нам ожидать?

- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила данное заболевание пандемией. Это значит, что оно представляет угрозу для всех стран мира.

Угроза коронавируса реальна. Нам уже нужно говорить не о том, что будет в будущем, а о том, что есть сейчас. Эта пандемия разрушила, в какой-то степени, наше здоровье, принесла значительное количество летальных исходов, большое количество заболевших. Не исключено, что число заболевших в мире достигнет трех миллионов человек. Также мы наблюдаем разрушение экономики, разрушение связей, ограничение передвижения лиц, разрушение туризма и так далее. Что будет в будущем, пока очень трудно определить, потому что эпидемия еще продолжается. Поскольку заболевание новое, то мы еще не можем представить себе всех угроз.

- Как вы оцениваете уровень распространения коронавируса в Азербайджане и методы борьбы, предпринятые руководством страны?

-Азербайджан успешно справляется с этой пандемией. В Азербайджане очень мало случаев заражения, насколько я знаю, чуть более 1500 случаев и очень мало летальных исходов. Все предпринятые правительством страны меры являются адекватными и соответствуют современной ситуации. Надо продолжать и строгую изоляцию, и другие методы, предпринятые руководством Азербайджана для того, чтобы ликвидировать эпидемию.

- Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, как вы прокомментируете взаимопомощь наших стран в борьбе с этим вирусом?

-Россия помогла Азербайджану с тест-системами, необходимыми для диагностики коронавируса. Азербайджан и Россия оперативно решили вопрос о возвращения граждан в свои страны. Страны тесно сотрудничают, санитарно-эпидемиологические службы двух стран периодически успешно работают вместе. Это позволяет Азербайджану сохранять относительную устойчивость, возможность победить коронавирус.

- Когда можно ожидать окончания пандемии?

-Я думаю, что человечество справится с этой пандемией. Есть несколько вариантов. Во-первых, к лету в мире должно быть ослабление эпидемии. Может быть, полностью она и не исчезнет, но будет меньшее количество заболевших, меньшее количество летальных исходов и так далее.

Во-вторых, очень многое зависит от вакцины. Когда мы изобретем вакцину, вакцинируем население, это ослабит коронавирус.

В-третьих, мы ждем, когда изобретут хорошие противовирусные препараты, чтобы можно было управлять этой инфекцией. Такое ощущение, что она не будет такой смертельной, люди переболеют. Но нельзя исключать, что она останется с нами, правда, будет управляемой.