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EPF: Франция размещает радиоактивные отходы в Армении рядом с условной границей Азербайджана

EPF: Франция размещает радиоактивные отходы в Армении рядом с условной границей Азербайджана Коалиция "Environmental Protection First (EPF)" распространила заявление в связи с размещением Францией урансодержащих радиоактивных отходов на территориях Армении, близких к условной границе с Азербайджаном.
Внешняя политика
30 июня 2025 г. 10:21
EPF: Франция размещает радиоактивные отходы в Армении рядом с условной границей Азербайджана

Коалиция Environmental Protection First (EPF) распространила заявление в связи с размещением Францией урансодержащих радиоактивных отходов на территориях Армении рядом с условной границей с Азербайджаном.

Как сообщает Report в заявлении говорится о том, что члены коалиции расценивают размещение французским ядерным гигантом Orano части радиоактивных отходов, содержащих уран, в районах, прилегающих к условной границе Армении с Азербайджаном, новой экологической войной против Азербайджана.

По данным французских медиа (https://courrierfrance24.fr/orano-envoie-secretement-des-dechets-dangereux-en-armenie-et-fait-des-dons-mysterieux-a-une-fondation-liee-au-premier-ministre-armenien), этот процесс начался с июня 2025 года, первая часть ядерных отходов уже размещена на территории Дилижанского национального парка Армении. Этот парк, расположенный к северу от озера Гейча, полностью находится в бассейне реки Агстафа, которая впадает в Куру, на высоте 1100-2800 м. Поскольку территория парка близка к Гедабейскому, Товузскому, Агстафинскому и Газахскому районам, биоразнообразие всего Азербайджана находится под угрозой.

Расследования французских медиа показывают, что экспорт урансодержащих радиоактивных отходов в Армению был согласован на встрече Макрона и Пашиняна в Париже в феврале этого года, после чего на счет Фонда "Мой Шаг" жены Пашиняна Анны Акопян поступили подозрительные пожертвования от французской компании в качестве вознаграждения за эту сделку.

Размещение ядерных отходов в сейсмически активном регионе Армении еще больше увеличивает масштаб опасности.

После того как Франция, владеющая 56 ядерными реакторами на 18 атомных электростанциях, сбрасывала ядерные отходы в моря своих колониальных регионов, теперь их перевозка в Армению должна вызывать обеспокоенность во всем мире, в том числе у Международного агентства по атомной энергии.

"Мы также призываем экологические организации Армении подняться для прекращения этого экологического террора. Необходимо положить конец вызову, который тандем Франция-Армения бросает требованиям Конвенции Эспо, Конвенции о сохранении биоразнообразия, Хельсинкской конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

Власти Армении называют распространенную во французских СМИ информацию "дезинформацией", но не позволяют проверить факты на месте.

Мы, Коалиция Environmental Protection First (EPF), призываем премьер-министра Никола Пашиняна создать условия для проведения мониторинга радиоактивных отходов в приграничных с Азербайджаном районах Армении с участием азербайджанских НПО, представителей МАГАТЭ и других международных организаций", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке EPF: France placing radioactive waste on Armenia's territory, close to conditional border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fransa Ermənistanın Azərbaycanla şərti sərhədinə yaxın ərazilərə nüvə tullantıları daşıyır - BƏYANAT

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