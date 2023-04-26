Леонид Казаков: Знакомство с Гейдаром Алиевичем оказало большое влияние на мою жизнь

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев оказал большое влияние на судьбу бывшего "бамовца" Леонида Казакова.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев оказал большое влияние на судьбу бывшего "бамовца" Леонида Казакова.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пенсионер и Герой соцтруда, в свое время бригадир комплексной бригады строительно-монтажного поезда № 266 треста "Ленабамстрой" рассказал на открытии выставки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его вкладу в дело строительства Байкало-Амурской магистрали.

"Я считаю Гейдара Алиевича своим крестным отцом, потому что в декабре 1985 года мы были с ним в командировке в Монголии. А по прилету в Москву меня избрали секретарем Центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС)", - поделился Л.Казаков.

По его словам, он благодарен судьбе за знакомство с Гейдаром Алиевичем. "Меня поражала в нем простота в общении и чувство юмора, как будто знал его сто лет, настолько с ним было комфортно. Я благодарен судьбе, что мне повезло встретиться с таким замечательным человеком", - сказал Л. Казаков.