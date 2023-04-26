Леонид Казаков: Знакомство с Гейдаром Алиевичем оказало большое влияние на мою жизнь

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев оказал большое влияние на судьбу бывшего "бамовца" Леонида Казакова.
Как сообщает российское бюро Report, об этом пенсионер и Герой соцтруда, в свое время бригадир комплексной бригады строительно-монтажного поезда № 266 треста "Ленабамстрой" рассказал на открытии выставки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его вкладу в дело строительства Байкало-Амурской магистрали.
"Я считаю Гейдара Алиевича своим крестным отцом, потому что в декабре 1985 года мы были с ним в командировке в Монголии. А по прилету в Москву меня избрали секретарем Центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС)", - поделился Л.Казаков.
По его словам, он благодарен судьбе за знакомство с Гейдаром Алиевичем. "Меня поражала в нем простота в общении и чувство юмора, как будто знал его сто лет, настолько с ним было комфортно. Я благодарен судьбе, что мне повезло встретиться с таким замечательным человеком", - сказал Л. Казаков.