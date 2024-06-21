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Блинкен: США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане

Блинкен: США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 09:24
Блинкен: США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане

США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июня.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken: ABŞ Azərbaycanda keçiriləcək COP29-un uğurla nəticələnməsi üçün səylərini əsirgəməyəcək

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