Блинкен: США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане

США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане.

США приложат все усилия для успешного проведения COP29 в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июня.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.