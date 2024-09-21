Энтони Блинкен поздравил президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Рад поздравить Вас и народ Азербайджана с 30-й годовщиной подписания "Контракта века", который помог Азербайджану стать важным поставщиком энергии.

Празднование этой даты в год, когда Азербайджан будет принимать COP29, имеет особое значение. Приверженность Азербайджана глобальному энергетическому переходу основана на продолжающейся десятилетиями истории Вашей страны как надежного партнера в энергетическом секторе.

Мы приветствуем Ваши усилия по использованию возобновляемой энергии и развитию маршрутов экспорта зеленой энергии, которые могут укрепить ведущую роль Азербайджана и трансформировать регион.

"Контракт века" является доказательством того, чего мы можем достичь, работая вместе.

Как я отметил во время нашего сегодняшнего телефонного разговора, Соединенные Штаты Америки готовы расширять сотрудничество, взаимодействовать по различным важным вопросам, включая глобальный энергетический переход и энергетическую повестку Азербайджана".