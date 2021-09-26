Энес Эминоглу: Мы выведем азербайджано-турецкое братство на новый уровень

Будут предприняты все необходимые меры, чтобы вывести на новый уровень азербайджано-турецкое братство

Будут предприняты все необходимые меры, чтобы вывести на новый уровень азербайджано-турецкое братство.

Об этом местному бюро Report заявил глава Фонда молодежи Турции Энес Эминоглу.

"Годовщина с начала 44-дневной Отечественной войны - очень важный для нас день. Победа в этой войне стала результатом очень серьезной борьбы. Два месяца назад мы смогли посетить Карабах, побывать в Шуше. Я уверен, что отныне на этих землях будет процветать мир и благополучие", - сказал он.

По его словам, в связи с годовщиной Дня памяти в Турцию прибыли гости из Азербайджана, в том числе и ветераны войны.

"Между фондами молодежи двух братских стран налажено очень хорошее сотрудничество. Мы продолжим нашу деятельность для дальнейшего ее развития", - добавил Э.Эминоглу.