Ильхам Алиев: Энергетическая безопасность — это не только диверсификация направлений поставок

Энергетическая безопасность — это не только диверсификация направлений поставок, это еще диверсификация источников.

Энергетическая безопасность — это не только диверсификация направлений поставок, это еще и диверсификация источников.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели.

"Теперь все ясно видят, что в нашем случае происходит и то, и другое. И мы также очень заинтересованы в совместной работе между странами, компаниями, международными финансовыми институтами", - сказал Ильхам Алиев.