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Ильхам Алиев: Энергетическая безопасность — это не только диверсификация направлений поставок

Ильхам Алиев: Энергетическая безопасность — это не только диверсификация направлений поставок Энергетическая безопасность — это не только диверсификация направлений поставок, это еще диверсификация источников.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 10:42
Ильхам Алиев: Энергетическая безопасность — это не только диверсификация направлений поставок

Энергетическая безопасность — это не только диверсификация направлений поставок, это еще и диверсификация источников.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели.

"Теперь все ясно видят, что в нашем случае происходит и то, и другое. И мы также очень заинтересованы в совместной работе между странами, компаниями, международными финансовыми институтами", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: ‘Energy security is not only diversification of routes’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Enerji təhlükəsizliyi təkcə tədarük istiqamətlərinin şaxələndirilməsi deyil”

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