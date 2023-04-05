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Рахмон: Визит Президента Азербайджана является логическим продолжением многовековых уз взаимного общения наших народов

Рахмон: Визит Президента Азербайджана является логическим продолжением многовековых уз взаимного общения наших народов Гейдар Алиев в самое судьбоносное для страны время стал поистине национальным лидером своего славного народа и вывел страну на путь стабильности и развития.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 20:24
Рахмон: Визит Президента Азербайджана является логическим продолжением многовековых уз взаимного общения наших народов

Гейдар Алиев в самое судьбоносное для страны время стал поистине национальным лидером своего славного народа и вывел страну на путь стабильности и развития.

Как передает Report, об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

Президент Таджикистана подчеркнул, что всегда с теплотой вспоминает общение с великим государственным деятелем братского Азербайджана.

«Визит уважаемого Ильхама Гейдаровича является логическим продолжением не только этих связей, но и многовековых уз взаимного общения наших народов, у истоков которых стоял почитаемый в каждом таджикском доме несравненный Низами Гянджеви. Поэтому наши переговоры, как всегда, носили созидательный характер, нацеленный на продвижение и углубление двустороннего взаимодействия», - отметил Эмомали Рахмон.

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Версия на английском языке Emomali Rahmon: Azerbaijani President's visit - logical continuation of centuries-old relations of mutual communication between our peoples
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: "Azərbaycan Prezidentinin səfəri xalqlarımızın çoxəsrlik ünsiyyət tellərinin məntiqi davamdır"

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