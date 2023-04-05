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Эмомали Рахмон: В следующем месяце мы в Таджикистане также отметим 100-летие Гейдара Алиева

Эмомали Рахмон: В следующем месяце мы в Таджикистане также отметим 100-летие Гейдара Алиева За тридцать лет дипломатических отношений Таджикистан и Азербайджан смогли выстроить эффективные механизмы взаимодействия и достичь значимых результатов, которые сегодня служат во благо наших братских народов.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 20:24
Эмомали Рахмон: В следующем месяце мы в Таджикистане также отметим 100-летие Гейдара Алиева

За тридцать лет дипломатических отношений Таджикистан и Азербайджан смогли выстроить эффективные механизмы взаимодействия и достичь значимых результатов, которые сегодня служат во благо наших братских народов.

Как передает Report, об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

«Этому во многом способствуют тесные, доверительные контакты на высшем уровне, у истоков которых стоял выдающийся сын азербайджанского народа и мой друг, старший товарищ Гейдар Алиев, 100-летие которого мы в Таджикистане также отметим в следующем месяце», - подчеркнул президент Таджикистана.

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Версия на английском языке Emomali Rahmon: We will celebrate 100th anniversary of Heydar Aliyev in Tajikistan next month
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: "Gələn ay Heydər Əliyevin 100 illiyini Tacikistanda da qeyd edəcəyik"

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