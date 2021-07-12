Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву

12 июля президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Главы государств, обсудив актуальные аспекты таджикско-азербайджанских двусторонних отношений, особенно торгово-экономические связи сторон, отметили позитивную динамику их развития в последние годы.
Стороны особое внимание уделили сегодняшней военно-политической обстановке в Афганистане.
В этой связи Эмомали Рахмон, подробно проинформировав президента Азербайджана о той тревожной ситуации, которая складывается в афганских провинциях, приграничных с Таджикистаном, выразил серьёзную обеспокоенность резким обострением ситуации на южных рубежах СНГ.
Президент Республики Таджикистан пригласил президента Азербайджанской Республики посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время. Президент Азербайджана с благодарностью принял приглашение.
Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.