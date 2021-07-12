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Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву

Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву 12 июля президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
12 июля 2021 г. 13:36
Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву

12 июля президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств, обсудив актуальные аспекты таджикско-азербайджанских двусторонних отношений, особенно торгово-экономические связи сторон, отметили позитивную динамику их развития в последние годы.

Стороны особое внимание уделили сегодняшней военно-политической обстановке в Афганистане.

В этой связи Эмомали Рахмон, подробно проинформировав президента Азербайджана о той тревожной ситуации, которая складывается в афганских провинциях, приграничных с Таджикистаном, выразил серьёзную обеспокоенность резким обострением ситуации на южных рубежах СНГ.

Президент Республики Таджикистан пригласил президента Азербайджанской Республики посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время. Президент Азербайджана с благодарностью принял приглашение.

Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon İlham Əliyevə telefonla zəng edib

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