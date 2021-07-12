Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву

12 июля президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

12 июля президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств, обсудив актуальные аспекты таджикско-азербайджанских двусторонних отношений, особенно торгово-экономические связи сторон, отметили позитивную динамику их развития в последние годы.

Стороны особое внимание уделили сегодняшней военно-политической обстановке в Афганистане.

В этой связи Эмомали Рахмон, подробно проинформировав президента Азербайджана о той тревожной ситуации, которая складывается в афганских провинциях, приграничных с Таджикистаном, выразил серьёзную обеспокоенность резким обострением ситуации на южных рубежах СНГ.

Президент Республики Таджикистан пригласил президента Азербайджанской Республики посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время. Президент Азербайджана с благодарностью принял приглашение.

Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.