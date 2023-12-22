Эмомали Рахмон поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Под Вашим руководством братский Азербайджан продолжает уверенно двигаться вперед по пути социально-экономического развития, играя всевозрастающую роль в региональных и международных делах.

Убежден, Азербайджанская Республика и далее, следуя Вашему курсу, достигнет новых высот в построении сильного и процветающего государства.

Пользуясь возможностью, также поздравляю Вас и в Вашем лице всех жителей Вашей страны с Новым 2024 годом!

Начало наступающего года будет ознаменовано особо значимым для азербайджанского общества событием - президентскими выборами. Выражаю свои искренние пожелания благополучного проведения этого важнейшего политического мероприятия.

В уходящем в историю 2023 году таджикско-азербайджанские отношения, основанные на незыблемых традициях дружбы, взаимоуважения, взаимного доверия и поддержки, были ознаменованы целым рядом важных событий, среди которых отдельно хотел бы отметить Ваш государственный визит в Таджикистан. Высоко ценю Ваше постоянное особое внимание последовательному укреплению отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

Буду рад продолжению доверительного межгосударственного диалога двух стран в русле коренных интересов наших народов.

От души желаю Вам и Вашим близким, дорогой Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых больших успехов, а братскому народу Азербайджана – мирного неба, благополучия и устойчивого прогресса".