Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева

Президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего Дня рождения.
Достижения современного Азербайджана по пути устойчивого развития и процветания являются результатом Вашей конструктивной и дальновидной политики на посту главы государства. Благодаря Вашему высокому профессионализму и накопленному жизненному опыту Вы вносите огромный вклад в укрепление суверенитета и безопасности дружественного Азербайджана, всесторонне способствуете повышению благосостояния Вашего народа и авторитета страны на международной арене.
Мы высоко ценим Ваши значительные усилия по развитию многопланового таджикско-азербайджанского взаимодействия, основанного на исторических традициях дружбы, взаимопонимания и взаимной поддержки, которые связывают народы наших стран.
Важным фактором последовательного укрепления отношений межгосударственного сотрудничества двух стран является постоянный политический диалог на высшем уровне. Убежден, что сообща мы и впредь будем углублять эти отношения на благо наших народов.
Пользуясь приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и прогресса".