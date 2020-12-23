Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего Дня рождения.

Достижения современного Азербайджана по пути устойчивого развития и процветания являются результатом Вашей конструктивной и дальновидной политики на посту главы государства. Благодаря Вашему высокому профессионализму и накопленному жизненному опыту Вы вносите огромный вклад в укрепление суверенитета и безопасности дружественного Азербайджана, всесторонне способствуете повышению благосостояния Вашего народа и авторитета страны на международной арене.

Мы высоко ценим Ваши значительные усилия по развитию многопланового таджикско-азербайджанского взаимодействия, основанного на исторических традициях дружбы, взаимопонимания и взаимной поддержки, которые связывают народы наших стран.

Важным фактором последовательного укрепления отношений межгосударственного сотрудничества двух стран является постоянный политический диалог на высшем уровне. Убежден, что сообща мы и впредь будем углублять эти отношения на благо наших народов.

Пользуясь приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и прогресса".