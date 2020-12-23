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Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева

Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Внешняя политика
23 декабря 2020 г. 14:56
Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева

Президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего Дня рождения.

Достижения современного Азербайджана по пути устойчивого развития и процветания являются результатом Вашей конструктивной и дальновидной политики на посту главы государства. Благодаря Вашему высокому профессионализму и накопленному жизненному опыту Вы вносите огромный вклад в укрепление суверенитета и безопасности дружественного Азербайджана, всесторонне способствуете повышению благосостояния Вашего народа и авторитета страны на международной арене.

Мы высоко ценим Ваши значительные усилия по развитию многопланового таджикско-азербайджанского взаимодействия, основанного на исторических традициях дружбы, взаимопонимания и взаимной поддержки, которые связывают народы наших стран.

Важным фактором последовательного укрепления отношений межгосударственного сотрудничества двух стран является постоянный политический диалог на высшем уровне. Убежден, что сообща мы и впредь будем углублять эти отношения на благо наших народов.

Пользуясь приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и прогресса".

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Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon İlham Əliyevə məktub göndərib 

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