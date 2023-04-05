Эмомали Рахмон: Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы

Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы, которые имеют давние исторические корни.

Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы, которые имеют давние исторические корни.

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 5 апреля в Душанбе на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Отрадно, что межгосударственное взаимодействие наших стран сегодня последовательно развивается по широкому спектру вопросов. Оно охватывает политическую, торгово-экономическую, научно-техническую, культурно-гуманитарную и многие другие сферы. Мы уделяем постоянное внимание всестороннему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджанской Республикой как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций", - заявил Эмомали Рахмон.