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Эмомали Рахмон: Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы

Эмомали Рахмон: Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы, которые имеют давние исторические корни.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 16:58
Эмомали Рахмон: Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы

Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы, которые имеют давние исторические корни.

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 5 апреля в Душанбе на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Отрадно, что межгосударственное взаимодействие наших стран сегодня последовательно развивается по широкому спектру вопросов. Оно охватывает политическую, торгово-экономическую, научно-техническую, культурно-гуманитарную и многие другие сферы. Мы уделяем постоянное внимание всестороннему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджанской Республикой как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций", - заявил Эмомали Рахмон.

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Версия на английском языке Emomali Rahmon: Peoples of Tajikistan and Azerbaijan share traditional bonds of friendship
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: "Tacikistan və Azərbaycan xalqlarını ənənəvi dostluq telləri bağlayır"

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