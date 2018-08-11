Эмомали Рахмон: Мы радуемся успехам Азербайджана

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 10 августа от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Как сообщает Report, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за приглашение посетить дружественный Азербайджан с официальным визитом.

Рахмон поблагодарил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за гостеприимство и особое внимание к делегации. Напомнив, что несколько раз совершал визиты в Азербайджан, глава государства Таджикистана подчеркнул, что этот визит особый. Он отметил, что визит имеет очень хорошие результаты, и проверенные временем отношения между нашими странами сегодня укрепились новыми важными договоренностями о сотрудничестве.

Президент Таджикистана подчеркнул, что проведенные в рамках визита конструктивные и искренние переговоры подтвердили, что две страны располагают всеми необходимыми возможностями для ускоренного вывода межгосударственных отношений и многопланового сотрудничества на более высокий уровень. Эмомали Рахмон отметил, что традиционные встречи с главой Азербайджанского государства очень важны для дальнейшего успешного продвижения таджикско-азербайджанского взаимодействия во всех форматах.

Подчеркнув, что наши народы связывают общая история, культура, религия, обычаи и традиции, Президент Эмомали Рахмон сказал:

- Когда выступают деятели искусств Азербайджана, когда идет передача по телевидению или радио, звучат азербайджанская музыка, песни, то в Таджикистане сразу же их принимают как собственные. Относятся к этому очень внимательно. Мы радуемся вашим успехам. Я словами не могу передать это чувство, которое испытываю как живой свидетель того, как меняется облик не только Баку, но и всего Азербайджана. Я был в Габале, в других промышленных регионах. Все развивается. Знаете, Баку сейчас - жемчужина, город мирового уровня.

Отметив, что развитие Азербайджана достигнуто благодаря большим усилиям Президента Ильхама Алиева, Президент Таджикистана подчеркнул, что азербайджанский народ, имеющий древнейшую историю, культуру, цивилизацию, заслуживает этого, и в Таджикистане радуются успехам нашей страны.