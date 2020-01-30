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Эмманюэль Макрон позвонил Ильхаму Алиеву

Эмманюэль Макрон позвонил Ильхаму Алиеву

29 января президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, обе стороны выразили удовлетворение развитием связей, подчеркнуто расширение сотрудничества в экономической сфере.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Президент Ильхам Алиев еще раз довел до президента Франции позицию Азербайджана в связи с урегулированием конфликта.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

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