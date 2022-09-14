Эммануэль Макрон позвонил президенту Ильхаму Алиеву

13 сентября Президент Французской Республики Эммануэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

13 сентября Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора Президент Франции выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на армяно-азербайджанской границе.

Глава нашего государства довел до внимания, что ответственность за эти широкомасштабные провокации ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении, и азербайджанская сторона принимает ответные меры.

Кроме того, в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, продолжения мирной повестки дня.

Коснувшись того, что вопрос напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном будет вынесен на повестку дня Совета Безопасности ООН по инициативе Франции, глава нашего государства еще раз довел до внимания важность проведения в этой плоскости дискуссий на объективной основе.