Эммануэль Макрон поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент.

Рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Независимости.

2022-й год является знаменательным годом - исполняется 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. За минувшие годы нам удалось наладить прочные двусторонние связи, широкое сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах. Желаю дальнейшего углубления связей, объединяющих наши страны.

Пользуясь этой возможностью, еще раз подтверждаю непоколебимую приверженность Франции переговорам по мирному соглашению и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Заверяю Вас в том, что поддерживаю появившуюся в последние месяцы позитивную динамику как в налаживания прямых контактов между Азербайджаном и Арменией на уровне министров иностранных дел, так и в создании двусторонней комиссии по пограничным вопросам, результаты которой мы видим. Создание атмосферы доверия важно для построения мира в регионе.

Высоко оцениваю гуманитарную поддержку, оказанную Азербайджаном подвергшейся нападению Украине и ее испытывающему страдания народу. В период, когда война серьезно подорвала безопасность и стабильность на нашем континенте, желаю дальнейшего усиления нашего политического диалога, который сегодня носит особое значение.

Господин президент, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".