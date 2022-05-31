Эммануэль Макрон поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Господин президент.
Рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Независимости.
2022-й год является знаменательным годом - исполняется 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. За минувшие годы нам удалось наладить прочные двусторонние связи, широкое сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах. Желаю дальнейшего углубления связей, объединяющих наши страны.
Пользуясь этой возможностью, еще раз подтверждаю непоколебимую приверженность Франции переговорам по мирному соглашению и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Заверяю Вас в том, что поддерживаю появившуюся в последние месяцы позитивную динамику как в налаживания прямых контактов между Азербайджаном и Арменией на уровне министров иностранных дел, так и в создании двусторонней комиссии по пограничным вопросам, результаты которой мы видим. Создание атмосферы доверия важно для построения мира в регионе.
Высоко оцениваю гуманитарную поддержку, оказанную Азербайджаном подвергшейся нападению Украине и ее испытывающему страдания народу. В период, когда война серьезно подорвала безопасность и стабильность на нашем континенте, желаю дальнейшего усиления нашего политического диалога, который сегодня носит особое значение.
Господин президент, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".