Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и пригласил его во Францию

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики, желаю Вам успехов в деятельности на благо Азербайджана и его народа, передаю самые искренние пожелания.

В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть, что и в предстоящие годы намерен развивать наши двусторонние связи, Франция всеми силами будет стремиться к урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Как я отметил в послании, направленном Вам 21 февраля, считаю важным проведение обмена мнениями по этим вопросам и сообщаю, что желаю в ближайшее время встретиться с Вами в Париже.

Господин президент, еще раз передаю Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания, прошу Вас принять мои заверения в высоком уважении и почтении".