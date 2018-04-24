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    Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и пригласил его во Францию

    Франция всеми силами будет стремиться к урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики, желаю Вам успехов в деятельности на благо Азербайджана и его народа, передаю самые искренние пожелания.

    В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть, что и в предстоящие годы намерен развивать наши двусторонние связи, Франция всеми силами будет стремиться к урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

    Как я отметил в послании, направленном Вам 21 февраля, считаю важным проведение обмена мнениями по этим вопросам и сообщаю, что желаю в ближайшее время встретиться с Вами в Париже.

    Господин президент, еще раз передаю Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания, прошу Вас принять мои заверения в высоком уважении и почтении".

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