Эммануэль Арго: Предлагается создать комитет по борьбе с французским колониализмом

12:45

Предлагается создать комитет по борьбе с французским колониализмом.

Как сообщает Report, об этом сказал Эммануэль Арго, председатель сети African Mundus на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

Он сказал, что ценит поддержку Азербайджана в их борьбе с противоправным поведением французского правительства.

"Мы должны создать комитет по борьбе с французским колониализмом, для этого мы должны объединить наши усилия", - сказал Арго.

Он напомнил, что он был членом муниципального совета в небольшом селе.

"Этим муниципалитетом управляют правые. В последний раз, когда я баллотировался на выборах, наши люди спрашивали, почему я это делаю, они знали об отношении к чернокожим. Я знал, как отреагируют правые. Они говорили мне: ты черный и должен молчать, оскорбляли меня. Однако я спокойно высказывал свое мнение", – сказал Арго.