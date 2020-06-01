Эмир Кувейта направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах https://report.az/storage/news/b040f1523eb826d4372aca92beecb0d5/c89d9c45-3b52-4eff-ad50-c0e16c91c1de_292.jpg

Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю развития существующих между нашими странами и народами прекрасных отношений.

Ваше превосходительство, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а дружественному Азербайджану и его народу – устойчивого прогресса и благосостояния".