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Эмир Кувейта направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Эмир Кувейта направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю развития существующих между нашими странами и народами прекрасных отношений.

Ваше превосходительство, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а дружественному Азербайджану и его народу – устойчивого прогресса и благосостояния".

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