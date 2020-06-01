Эмир Кувейта направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю развития существующих между нашими странами и народами прекрасных отношений.
Ваше превосходительство, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а дружественному Азербайджану и его народу – устойчивого прогресса и благосостояния".